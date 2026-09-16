بيزيرا يغادر القاهرة خلال يومين .. وتحديد موعد سداد شباب أهلي دبي المقابل المادي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إتمام نادي الزمالك صفقة بيع خوان بيزيرا لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي خلال الفترة الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رسميا تم توقيع عقد بيع بيزيرا من الزمالك لنادي شباب اهلي دبي .

وواصل : اللاعب يغادر القاهره اليوم الي دبي واجراء الكشف الطبي خلال اليومين القادمين ووصول الدفعه الاولي لنادي الزمالك خلال اسبوع او 10 ايام علي اكتر تقدير

وفي سياق أخر، ينتظر لاعبوا نادي الزمالك قرار بيع خوان بيزيرا لاعب الفريق من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وكان لاعبوا الزمالك قد دخلوا في أزمات متعددة مع إدارة النادي خلال الفترة الماضية بسبب المستحقات المتأخرة حتى تم الاستقرار على منحهم المستحقات بعد بيع خوان بيزيرا.

تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

الاتفاق المنتظر بشأن انتقال بيزيرا من الزمالك إلى النادي الإماراتي تصل قيمته الإجمالية إلى 7 ملايين دولار.

وتتضمن الصفقة 5 ملايين دولار مضمونة يحصل عليها الزمالك، بواقع 3 ملايين دولار ثم مليون دولار ومليون دولار، بينما تأتي المليونا دولار المتبقيتان في صورة حوافز وبنود إضافية مرتبطة بالصفقة.

وسيخصم من المبلغ الإضافي بعض الالتزامات الخاصة بالصفقة، من بينها مستحقات الرعاية ووكيل اللاعب، ليصل إجمالي القيمة المعلنة للصفقة إلى 7 ملايين دولار، في حين أن مبلغ الـ5 ملايين دولار يعد الجزء المضمون الذي سيحصل عليه الزمالك.

وتترقب جماهير الزمالك الساعات المقبلة لحسم التفاصيل النهائية للصفقة، خاصة مع اقتراب توقيع العقود رسميًا بين النادي الأبيض وشباب الأهلي دبي.