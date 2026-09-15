فاكهة شهيرة قد تساعد مرضى النقرس.. ماذا تفعل في حمض اليوريك؟

يمثل ارتفاع حمض اليوريك أحد أبرز العوامل المرتبطة بالإصابة بالنقرس، الذي يمكن أن يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم، خاصة في مفاصل القدم والأصابع، وبينما يعتمد التحكم في المرض على العلاج الطبي ونمط الحياة، لفتت بعض الأبحاث الانتباه إلى دور محتمل للكرز ضمن النظام الغذائي.

ووفقًَا لصحيفة عكاظ السعودية، تشير دراسات إلى أن تناول الكرز قد يرتبط بانخفاض مستويات حمض اليوريك وبعض مؤشرات الالتهاب، ما جعله من الفواكه التي تحظى باهتمام عند دراسة طرق المساعدة في تقليل نوبات النقرس.

لماذا يرتبط الكرز بالنقرس؟

يبدأ النقرس عادةً عندما تتراكم مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الجسم، فتتكون بلورات صغيرة داخل المفاصل، وهو ما يؤدي إلى استجابة التهابية تسبب الألم والاحمرار والتورم.

ويحتوي الكرز على مركبات نباتية، أبرزها مضادات الأكسدة ومركبات أخرى قد تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ولذلك يدرس الباحثون إمكانية مساهمته في تخفيف بعض العمليات الالتهابية المرتبطة بالنقرس.

هل يخفض الكرز حمض اليوريك؟

وجدت بعض الدراسات أن تناول الكرز أو مستخلصاته قد يصاحبه انخفاض في مستويات حمض اليوريك، إلا أن النتائج ليست كافية حتى الآن للقول إن تناول هذه الفاكهة يمكنه وحده السيطرة على المرض.

وقد تختلف الاستجابة من شخص لآخر وفقًا لمستوى حمض اليوريك، والنظام الغذائي، والحالة الصحية، والأدوية المستخدمة لعلاج النقرس.

لذلك فإن تناول الكرز يمكن أن يكون جزءًا من نمط غذائي صحي، لكنه لا يغني عن الأدوية التي يصفها الطبيب لخفض حمض اليوريك عند الحاجة.

كيف يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب؟

يتميز الكرز باحتوائه على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، وقد يكون لهذا التأثير دور في تقليل بعض العمليات الالتهابية داخل الجسم.

وبالنسبة لمريض النقرس، قد يكون هذا الأمر مهمًا لأن الألم والتورم أثناء النوبة ينتجان بشكل أساسي عن استجابة الجسم لبلورات حمض اليوريك الموجودة في المفصل.

لكن ذلك لا يعني أن تناول الكرز يستطيع إيقاف نوبة النقرس الحادة أو التخلص من الألم في وقت قصير، إذ تحتاج النوبات الشديدة إلى تقييم وعلاج مناسب.

هل يمكن تناول الكرز يوميًا؟

يمكن إدخال الكرز الطازج ضمن نظام غذائي متوازن إذا كان مناسبًا للشخص، مع مراعاة الكمية الإجمالية للسكريات والسعرات، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا محددًا.

كما يجب عدم الخلط بين الفاكهة الكاملة والعصائر المحلاة أو المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، لأن اختيار الصورة الغذائية المناسبة جزء مهم من النظام الغذائي الصحي.

ماذا يفعل مريض النقرس لتقليل النوبات؟

لا يعتمد التحكم في النقرس على نوع واحد من الطعام، وإنما يرتبط بمجموعة من العادات، من بينها الحفاظ على وزن مناسب، وشرب المياه بصورة كافية، والحد من بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد مستويات حمض اليوريك، إلى جانب الالتزام بالعلاج الموصوف.

ومن هنا يمكن النظر إلى الكرز باعتباره إضافة غذائية محتملة ضمن نمط حياة صحي، وليس علاجًا بديلًا للأدوية.