طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من نجلها لقيامه بالتعدى عليها وعلى شقيقته لكونه من متعاطى المواد المخدرة بالقليوبية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (ربة منزل ، وكريمتها ، نجلها- جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب)، وبمواجهتهم أقروا أنه بتاريخ 9/الجارى حدثت مشاجرة بينهم لطلب الأخير من والدته مبلغ مالي ورفضها ذلك لكونه من متعاطى المواد المخدرة، تبادلوا خلالها التعدي بالسب والضرب على بعضهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.













