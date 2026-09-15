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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب كشافات إضاءة.. القبض على سائق سيارة نقل في القليوبية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتركيب إضاءة عالية من الخلف تعيق الرؤية لمرتادى الطريق ، معرضاً حياة المواطنين للخطر بأحد الطرق بالقليوبية .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بنها) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 23  أغسطس المنقضى على النحو المشار إليه أثناء سيره بالطريق الزراعى بنطاق محافظة القليوبية وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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