خلافات الجيران.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بالبحيرة.



وأكدت الداخلية أنه تبلغ لمركز شرطة إيتاى الباردود بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك مكتب إيجار سيارات)، وطرف ثان: (أحد الأشخاص ونجله) مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام الطرف الثانى بالتلويح بأسلحة بيضاء «دون حدوث إصابات».

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبطُ بحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .





