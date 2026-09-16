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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة .. خبرا تم تداوله بكثرة خلال الساعات الأخيرة على فيس بوك

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب والمعلمين وأولياء الامور من الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة المتداولة على فيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات جديدة تخص الدراسة في المدارس يتم إعلانها فقط من خلال بيانات الوزارة الرسمية .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد ، سوف تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهر الأول في العام الدراسي ، تستهدف الأجزاء التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط 
 

جدير بالذكر أنه قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد سيشمل لأول مرة تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا أن يخوض تلاميذ الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية ، بعد أن كانت تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الماضي تقتصر فقط على تقييم مبدئي و نهائي في نهاية كل فصل دراسي  .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال ما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي : 60 درجة
-الواجب المدرسي : 5 درجات
-كراسة الحصة : 5 درجات
-التقييم الأسبوعي : 10 درجات
-الاختبار الشهري : 15 درجة
-المواظبة والسلوك : 5 درجات
-المجموع : 100 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) ، يدرسون اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 المواد التالية :

-اللغة العربية : عدد الفترات 4.5 .. عدد الساعات 229
-اللغة الإنجليزية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 103 
-الرياضيات :عدد الفترات 3.5 .. عدد الساعات 155
-التربية الدينية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 128
-التربية البدنية والصحية:فترة واحدة .. عدد الساعات 51.5
-أنشطة التوكاستو : نصف فترة ..عدد الساعات 26

المدارس تعطيل الدراسة في المدارس تعطيل الدراسة في المدارس غداً الموجة الحارة الخميس

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