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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خوان بيزيرا مفتاح حل أزمة المستحقات المالية في الزمالك

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

ينتظر لاعبوا نادي الزمالك قرار بيع خوان بيزيرا لاعب الفريق من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ويناقش نادي الزمالك مع نظهير شباب أهلي دبي التفاصيل الخاصة برحيل خوان بيزيرا خلال الفترة المقبلة ويتبقى رتوش أخيرة لحسم الصفقة لصالح الفريق الإماراتي 

وكان لاعبوا الزمالك قد دخلوا في أزمات متعددة مع إدارة النادي خلال الفترة الماضية بسبب المستحقات المتأخرة حتى تم الاستقرار على منحهم المستحقات بعد بيع خوان بيزيرا.

تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، عن تطورات صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال هاني حتحوت إن الزمالك من المنتظر أن يوقع العقود مع شباب الأهلي دبي خلال الساعات القليلة المقبلة، رغم عدم وصول الرد الكامل إلى النادي الأبيض حتى الآن.

وأوضح أن الاتفاق المنتظر بشأن انتقال بيزيرا من الزمالك إلى النادي الإماراتي تصل قيمته الإجمالية إلى 7 ملايين دولار.

وأشار حتحوت إلى أن الصفقة تتضمن 5 ملايين دولار مضمونة يحصل عليها الزمالك، بواقع 3 ملايين دولار ثم مليون دولار ومليون دولار، بينما تأتي المليونا دولار المتبقيتان في صورة حوافز وبنود إضافية مرتبطة بالصفقة.

وأضاف أن المبلغ الإضافي سيُخصم منه بعض الالتزامات الخاصة بالصفقة، من بينها مستحقات الرعاية ووكيل اللاعب، ليصل إجمالي القيمة المعلنة للصفقة إلى 7 ملايين دولار، في حين أن مبلغ الـ5 ملايين دولار يعد الجزء المضمون الذي سيحصل عليه الزمالك.

وتترقب جماهير الزمالك الساعات المقبلة لحسم التفاصيل النهائية للصفقة، خاصة مع اقتراب توقيع العقود رسميًا بين النادي الأبيض وشباب الأهلي دبي.

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