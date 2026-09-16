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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوى جديدة ضد الزمالك في «فيفا» بسبب صفقة شيكو بانزا

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أزمة جديدة تتعلق بصفقة انتقال الأنجولي شيكو بانزا إلى نادي الزمالك، مشيرًا إلى وجود مستحقات مالية متأخرة لصالح نادي إستريلا أمادورا البرتغالي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نادي إستريلا أمادورا، الذي انتقل منه شيكو بانزا إلى الزمالك، كان من المفترض أن يحصل على قسط مستحق من قيمة الصفقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الجواد أن الزمالك لم يسدد القسط المستحق للنادي البرتغالي حتى الآن، مشيرًا إلى أن إستريلا أمادورا بصدد تقديم شكوى بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من الصفقة.

وتأتي هذه الأزمة في إطار الالتزامات المالية المرتبطة بصفقة انتقال شيكو بانزا إلى الزمالك، في ظل مطالبة النادي البرتغالي بالحصول على القسط المستحق وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع شيكو بانزا قادمًا من إستريلا أمادورا البرتغالي، في إطار تدعيم صفوف الفريق، قبل أن تتجدد الأنباء بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة مرتبطة بالصفقة.

الأنجولي شيكو بانزا الزمالك نادي إستريلا أمادورا شيكو بانزا

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