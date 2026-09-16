حبس دجال يدير صفحة للشعوذة مقابل مبالغ مالية كبيرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخص لقيامه بأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مبالغ مالية من ضحايا.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.