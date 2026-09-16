ليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبر

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقامة مباراة وداعية للأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، أمام منتخب بنين يوم 6 أكتوبر 2026 على ملعب «مونومنتال» في العاصمة بوينس آيرس.

وتأتي المباراة المرتقبة لتكون الظهور الأخير لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي، حيث وجه كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، الدعوة لقائد المنتخب من أجل الحصول على حفل وداع يليق بمسيرته مع «التانجو».

وأكد الاتحاد الأرجنتيني أن ميسي يتواجد ضمن قائمة المنتخب استعدادًا للمباريات الودية المقبلة، والتي تتضمن مواجهة بوليفيا يوم 30 سبتمبر في قرطبة، وبوركينا فاسو يوم 3 أكتوبر على ملعب مونومنتال، قبل ختام فترة المباريات الدولية بمواجهة بنين يوم 6 أكتوبر.

ومن المقرر أيضًا دعوة جميع لاعبي منتخب الأرجنتين المتوجين بكأس العالم 2022 في قطر وعائلاتهم لحضور مباراة الوداع والمشاركة في تكريم ميسي خلال ظهوره الأخير مع المنتخب.

ويختتم ميسي بذلك مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، التي شهدت تتويجه بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، إلى جانب تحقيقه العديد من الأرقام القياسية بقميص «التانجو».