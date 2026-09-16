«أومتيتي» يكشف كواليس مثيرة عن ميسي ومبابي: «هناك فارق كبير»

تحدث الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة السابق، عن المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، مشيرًا إلى اختلاف طريقة تعاملهما مع الحديث عن الأفضل والجوائز الفردية.

وقال أومتيتي في تصريحات تلفزيونية: «في الفترة التي كنت فيها في برشلونة، كنت مع ليونيل ميسي، كان يعلم أنه الأفضل، لكنه لم يكن يقوم أبدًا بمثل هذا النوع من التصريحات بشأن الكرة الذهبية».

وأضاف: «صدقني، لم يكن ليخرج بجملة كهذه طوال حياته، كان الأمر مستحيلًا».

وتابع المدافع الفرنسي السابق: «أنا شخصيًا أجد صعوبة قليلًا في تقبل ذلك، لكن كيليان هكذا بطبيعته، وقد يزعج هذا الأمر بعض زملائه من حوله».

وتأتي تصريحات أومتيتي في إطار حديثه عن اختلاف شخصية ميسي ومبابي وطريقة تعاملهما مع المنافسة والجوائز الفردية، خاصة في ظل حضور الثنائي ضمن أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.