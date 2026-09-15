هيئة الدواء تطمئن المواطنين بشأن توافر حقن فيتامين «د» واستمرار الإنتاج

تواصل هيئة الدواء المصرية متابعة موقف توافر عدد من الأدوية والمستحضرات، بالتنسيق مع الجهات المنتجة، من خلال رصد معدلات الاستهلاك والأرصدة وخطط الإنتاج، والتأكد من توافر المواد الخام اللازمة لاستمرار التصنيع وضخ المستحضرات بصورة منتظمة.

وأكدت الهيئة أن المتابعة الحالية تشير إلى استقرار موقف توافر مستحضرات الحقن من فيتامين «د»، مع وجود مخزون قائم لدى الشركات وشركات التوزيع، إلى جانب كميات جديدة تحت التحليل والإنتاج، فضلًا عن توافر المواد الخام اللازمة لاستمرار التصنيع وتغطية الاحتياجات المستقبلية.

Devarol.. عودة الإنتاج واستمرار ضخ الكميات

يُعد Devarol من المستحضرات المتاحة ضمن هذه الفئة، وقد واجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بأعمال صيانة بدأت في أوائل يونيو واستمرت حتى نهاية يوليو، قبل استئناف الإنتاج خلال أغسطس.

وبدأت الكميات الجديدة من المستحضر في الوصول إلى سلاسل الإمداد مع بداية سبتمبر الجاري، مع استمرار ضخ كميات جديدة إلى السوق بصورة منتظمة.

وتم خلال سبتمبر الجاري ضخ كميات من Devarol تكفي لاستهلاك ما يزيد على شهر، إلى جانب وجود كميات إضافية تحت الإنتاج تكفي لاستهلاك شهر كامل، على أن يتم الإفراج عنها تباعًا.

كما تتوافر المواد الخام اللازمة لاستمرار إنتاج المستحضر لمدة تصل إلى 10 أشهر، بما يدعم تلبية احتياجات السوق وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

Decapreno.. مخزون وإنتاج يكفيان لأكثر من 3 أشهر

يتوافر مستحضر Decapreno في السوق، مع وجود كميات تحت التحليل والإنتاج يجري الإفراج عنها تباعًا، وتكفي لتغطية فترة استهلاك تتجاوز 3 أشهر، بما يدعم استمرار الإمدادات خلال الشهر الجاري.

وتتوافر كذلك المواد الخام اللازمة للإنتاج لفترة استهلاك تصل إلى 4 أشهر، مع وجود خطة لتوفير كميات إضافية بما يضمن استمرارية التصنيع ومواكبة معدلات الاستهلاك.

كما شهد الشهران الماضيان توريد كميات من المستحضر إلى السوق بما يعادل احتياجات نحو 4 أشهر، مع استمرار متابعة معدلات الضخ والإمداد.

Davalindi.. مخزون يكفي لأكثر من 3 أشهر

يتوافر مستحضر Davalindi، مع وجود مخزون قائم بكميات تزيد على 3 أشهر، إلى جانب كميات إضافية تحت التحليل والإنتاج تكفي لتغطية فترة تصل إلى 9 أشهر، ومن المقرر طرحها وتداولها تباعًا.

كما تتوافر المواد الخام اللازمة لدعم استمرار إنتاج المستحضر لفترات تصل إلى أكثر من عام، بما يعزز استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

Osavidin.. استمرار الضخ وتوافر المواد الخام

يتوافر مستحضر Osavidin في السوق، مع وجود أرصدة لدى شركات التوزيع، إلى جانب استمرار ضخ كميات جديدة خلال الشهرين الماضيين بما يعادل احتياجات نحو 4 أشهر.

وتتواصل متابعة معدلات الضخ والإمداد، بالتزامن مع توافر المواد الخام اللازمة لاستمرار إنتاج المستحضر لفترة تصل إلى 6 أشهر.

هيئة الدواء: المستحضرات متوافرة والتصنيع مستمر

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن مستحضرات هذه الفئة تتوافر من خلال عدة مستحضرات منتجة محليًا، مع وجود مخزونات قائمة وكميات جديدة تحت التحليل والإنتاج، بالإضافة إلى توافر المواد الخام اللازمة لاستمرار عمليات التصنيع.

ودعت الهيئة المواطنين والأطباء والصيادلة إلى التواصل المباشر معها للاطمئنان على موقف توافر الأدوية والمستحضرات المختلفة، وعدم التعامل مع الشائعات التي قد تؤثر على استقرار سوق الدواء المصري.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الاستباقية لموقف التوافر، من خلال متابعة الإنتاج المحلي والأرصدة والكميات الموجودة تحت التحليل والإنتاج، إلى جانب خطط توفير المواد الخام، بما يدعم استقرار إمدادات مستحضرات الحقن من فيتامين «د» ويحد من احتمالات حدوث أي فجوات في السوق.

واختتمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على أن مستحضرات الحقن من فيتامين «د» متوافرة.. والتصنيع مستمر والإمدادات متواصلة.