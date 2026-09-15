القبض على سيدة أجنبية سرقت مشغولات ذهبية من داخل محل في بولاق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بسرقة كمية من المشغولات الذهبية بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من (مالك شركة تجارة مصوغات ذهبية ، ومندوب توزيع بذات الشركة - مقيمان بالجيزة) حيث قرر الثانى أنه حال قيامه بتوزيع منتجات الشركة على محلات المصوغات الذهبية وتواجده داخل أحد المحلات الكائنة بدائرة القسم ، قام بترك حقيبة بها بعض المصوغات الذهبية داخل المحل ، والوقوف أمام المحل ولدى عودته وجرد متعلقات الحقيبة للعودة للشركة محل عمله فوجئ بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية ، سبائك ذهبية) من داخل الحقيبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم).. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









