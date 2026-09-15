الحجز خلال أيام.. أماكن طرح شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9 والأوراق

تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وهو مخصص لفئة محدودي الدخل ، حيث سيتم طرح 15 ألف وحدة سكنية ، ويتم التقديم لها رسمياً عبر منصة مصر الرقمية بعد طرح كراسة الشروط خلال أيام .

ويأتي طرح شقق سكن لكل المصريين 9 ضمن توجه الدولة إلى تنويع آليات إتاحة السكن أمام المواطنين، وعدم قصر برامج الإسكان على نظام التمليك فقط، بما يوفر بدائل تتناسب مع احتياجات وقدرات الشرائح المستهدفة.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026



حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين، لضمان إتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستحقة:

المرحلة الأولى: تبدأ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم فقط.



المرحلة الثانية: تنطلق يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

يمكن للراغبين في الاستفادة من الطرح الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على تفاصيل الوحدات والمستندات المطلوبة، ثم تسجيل البيانات إلكترونيًا ورفع الأوراق المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية.

ويجب على المتقدم مراجعة شروط الحجز والبيانات المطلوبة بعناية قبل إرسال الطلب، والتأكد من استيفاء جميع الضوابط المحددة حتى لا يتعرض الطلب للاستبعاد.

أماكن وحدات سكن لكل المصريين 9 بمساحة 90 مترًا



تتوزع وحدات الـ90 مترا ضمن الطرح الجديد في عدد من المحافظات، وتشمل:«القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح».

وتطرح الوحدات بنظام الإيجار للمواطنين المستحقين، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن توضح كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح.

شروط حجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9



-الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة في كراسة شروط الطرح التي تحددها وزارة الإسكان.

-استيفاء شروط السن والدخل المحددة وفقا للفئات المستهدفة بالطرح.

-عدم أحقية الأسرة في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان.

-سداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد والإجراءات المحددة.

-تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بصحتها ودقتها.

-تخضع الطلبات المقدمة للفحص والمراجعة للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق وصحة المستندات.

-لا يتم تخصيص الوحدة السكنية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الفرز والمراجعة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للطرح.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 9 الإيجار

وجاءت الأماكن التي سيتم طرح بها الشقق على النحو التالي:

أماكن المحافظات

الشقق المتواجدة في المحافظات تشمل 8384 شقة بمساحة 90 متر و80 وحدة بمساحة 75 متر، في القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف.

كما تتواجد في الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

أماكن الشقق في المدن الجديدة

الإعلان الجديد للإيجار يشهد طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة، بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي:

أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا،

المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 متر (غرفتين وصالة) هي مدن: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

شقق الإيجار في حياة كريمة

يتضمن الطرح 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 متر و100 متر، وذلك في محافظات: الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

الأوراق المطلوبة لذوي الهمم لحجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار



وفقا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جاءت الأوراق المطلوبة لذوي الهمم لحجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار، كالتالي:



-مستند إثبات الإعاقة: شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة الحديثة (أصل وصورة) الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

-تقرير طبي حديث: يوضح نوع الإعاقة ودرجتها إن لزم الأمر وفقًا لكراسة الشروط.

-بطاقة الرقم القومي: صورة بطاقة سارية للمتقدم (وللزوج/الزوجة في حال الزواج).

-إثبات محل الإقامة أو العمل: إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لمحل السكن الحالي، أو عقد إيجار قديم/جديد.

-البحث الاجتماعي: مستند بحث اجتماعي صادر من وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الفئات المستحقة.

-إثبات الدخل (مفردات المرتب).

-إيصال مصروفات التسجيل: بقيمة 365 جنيهًا (غير قابلة للاسترداد) تُسدد عبر منصة مصر الرقمية.

-إيصال سداد مبلغ التأمين: بقيمة 10 آلاف جنيه يُسدد من خلال مكاتب البريد المميكنة (ويسترد بعد انتهاء الإيجار أو في حال رفض الطلب).