حسام غالي يهاجم لاعبي الأهلي: الأداء أمام أبو قير كان كارثيا

انتقد حسام غالي، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، رغم تحقيق الفوز بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل سيئ على المستوى الفني.

وقال حسام غالي، خلال الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «أداء الأهلي النهاردة أمام أبو قير للأسمدة كارثي».

وأضاف: «النهاردة فرقة أبو قير للأسمدة لسه صاعدة للدوري، ولكن طلوعها بالكورة أحسن من الأهلي، وانتشارها وتمركزها أحسن من الأهلي».

وحقق فريق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن الفريق الأحمر حصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.