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نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 عبر موقع التنسيق.. الرابط والخطوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 عبر موقع التنسيق.. الرابط والخطوات

تنسيق
تنسيق
قسم اخبار البلد

ظهرت نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 
يمكن للطلاب الراغبين في معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: 
(www.tansik.digital.gov.eg).

ويستطيع الطالب معرفة نتيجة التنسيق باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، ثم الاطلاع على نتيجة الترشيح والجهة التعليمية التي تم ترشيحه إليها للعام الجامعي الجديد.

استعلم الآن عن نتيجة التنسيق 
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 جرى تحديدها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق، وبناءً على مجموع الطالب وترتيب رغباته والحدود الدنيا المعلنة، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

ودعت الوزارة الطلاب إلى سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للاطلاع على النتيجة، والتأكد من صحة بيانات الترشيح الخاصة بهم.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2026 
يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.
الضغط على الدخول إلى صفحة الخدمة.
اختيار نوع الشهادة والمؤهل الدراسي، سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي.
تحديد نظام الدراسة، سواء 3 سنوات أو 5 سنوات.
إدخال رقم الجلوس.
كتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح.
الضغط على «عرض النتيجة» لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

موعد تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية
أكدت وزارة التعليم العالي أن موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية سيتم الإعلان عنه لاحقًا، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة، لمعرفة المواعيد والإجراءات الجديدة.

الشهادات الفنية الجامعات الحكومية التعليم العالي البحث العلمي التنسيق الإلكتروني

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