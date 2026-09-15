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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد حادث شاحنات «جيتور».. حماية المستهلك يمنع بيع 8 سيارات متضررة كـ«جديدة»

حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد صبيح

 في اطار الدور الرقابي  الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في متابعة الأسواق وصون حقوق المواطنين، وفي ضوء إخطار مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور - مصر»، للجهاز بالحادث الذي وقع مساء أمس الإثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، تابع الجهاز باهتمام بالغ واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بعدد من سيارات «جيتور»، وذلك فور ورود الإخطار الرسمي من الشركة.

وفي هذا السياق، أكدت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، التزامها الكامل بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وموافاته بكافة البيانات والمستندات ذات الصلة بالواقعة، أو أي معلومات إضافية قد يطلبها الجهاز، إلى جانب الالتزام بإخطار الجهاز بنتائج أعمال الفحص والتقييم، وما سيتم اتخاذه من إجراءات وقرارات نهائية بشأن السيارات محل الواقعة، بما يضمن وضوح موقفها ويحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز من شفافية التعاملات.

وقد أفادت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، بأن عدد السيارات محل الواقعة يبلغ 8 سيارات من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، موديل 2027، وقد قامت الشركة بتزويد الجهاز بأرقام الشاسيه وأرقام المحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بكل سيارة، وذلك على النحو التالي:

◾ جيتور T1، موديل 2027، اللون BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21BXVDC72371

رقم المحرك: TE02625

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون WHITE

رقم الشاسيه: LVTDB21B4VDA09843

رقم المحرك: TF00599

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21B1VDA09993

رقم المحرك: TF00907

◾ جيتور T2، موديل 2027، اللون HIGHWAY GRAY

رقم الشاسيه: LVTDB21B5VDC73038

رقم المحرك: TE01964

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون WHITE

رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA09837

رقم المحرك: TF00104

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA10048

رقم المحرك: TF01312

◾ جيتور T1، موديل 2027، اللون BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDC72398

رقم المحرك: TE02127

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون GRAY

رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDA09294

رقم المحرك: TF00219

وفي هذا الإطار، اكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على أن الجهاز يتابع موقف السيارات محل الواقعة بدقة، بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويصون مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

كما ثمّن السيد/ ابراهيم السجيني، سُرعة استجابة مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على مُوافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة، بما يُسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويضمن عدم تداول السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

وشدَّد «السجيني» على أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وإحالة أي مخالفات تثبت للجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات محل التعامل، بما يضمن عدم تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية تؤثر على قراره الشرائي، ويحافظ في الوقت ذاته على المراكز القانونية للشركات والكيانات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع ضرورة التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة، والتحقق من كافة البيانات والمستندات الخاصة بالسيارة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة تعاملاتهم.

ويُؤكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده في متابعة سوق السيارات والتعامل مع أي ممارسات قد تُخل بحقوق المستهلكين أو تتضمن بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة، بما يُعزز الشفافية في المعاملات، ويحافظ على حقوق كافة أطراف المنظومة، ويدعم انضباط السوق وثقة المواطنين في التعاملات التجارية.

مجموعة القصراوي جهاز حماية المستهلك جيتور جيتور X70FL II

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