قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني: بعتبره تكليف.. وأنا ومحمد سامي مش متخانقين
ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب
تعويض كامل لأصحاب الأمراض المُزمنة .. كيف أنصف قانون التأمينات المرضى؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2026 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-9-2026
مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية وتوفير أكثر من 1.2 مليون تابلت للطلاب
إلغاء أكثر من 1000 رحلة .. عُطل فني يشل الحركة الجوية ببريطانيا
6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز .. والنفط يقترب من 100 دولار مع توترات باب المندب
الحرس الثوري: استهدفنا 10 سفن أمريكية ردًا على تدمير 5 ناقلات نفط
مايهمنيش كلام حد .. «جنش» يرد على اتهامات التواطؤ أمام الزمالك: أنا بعامل ربنا
أحمد حمودة: الزمالك يخوض مبارياته وكأنه «ناقص لاعب» .. و«الدباغ» لا يجيد الجناح
حسام المندوه: أصول الزمالك مش للبيع .. وتصريحاتي اتفهمت بشكل عكسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لا إخفاء للسلع ولا تضليل للمواطن .. ضوابط قانونية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

حماية المستهلك
حماية المستهلك
حسن رضوان

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين ومقدمي الخدمات بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تعزيز حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على معلومات واضحة ودقيقة بشأن السلع والخدمات، بما يرسخ مبدأ الشفافية في جميع مراحل التعامل التجاري.

العربية إلزامية في العقود والفواتير والإعلانات

ونص القانون على ضرورة أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، محررة باللغة العربية وبخط واضح يسهل على المستهلك قراءته وفهمه.

وأجاز القانون استخدام أكثر من لغة في البيانات والمعلومات المقدمة للمستهلك، بشرط أن تكون اللغة العربية إحدى هذه اللغات، بما يضمن وضوح المعلومات وعدم استغلال الغموض اللغوي في التعاملات التجارية.

بيانات المورد.. معلومات واضحة أمام المستهلك

وألزم القانون المورد بالإفصاح عن البيانات التي تحدد شخصيته، وفي مقدمتها العنوان ووسائل الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية، حال وجودها، بما يمكن المستهلك من التعرف على الجهة التي يتعامل معها والرجوع إليها عند الحاجة.

كما اشترط القانون أن تتضمن بيانات السلع المعلومات المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو القوانين واللائحة التنفيذية، وأن يتم عرضها بصورة واضحة ومقروءة تتناسب مع طبيعة المنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد بشأنه.

مقدم الخدمة مطالب بكشف التفاصيل كاملة

ولم تقتصر الضوابط على السلع فقط، حيث ألزم القانون مقدمي الخدمات بتوضيح البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة، إلى جانب بيان مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيد الحصول عليها.

وتستهدف هذه الضوابط تمكين المستهلك من اتخاذ قراره على أساس معلومات حقيقية ومتكاملة، بعيداً عن البيانات الناقصة أو المضللة.

الأسعار «شاملة».. ومنع إخفاء السلع الاستراتيجية

وشدد قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح، على أن تشمل الضرائب وأي أعباء مالية أخرى، بما يمنع المفاجآت السعرية عند إتمام عملية الشراء.

كما حظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، مع إلزام حائزي تلك المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات التي يتم تخزينها، في إطار مواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو اضطراب الأسواق.

«ممنوع التضليل».. القانون يواجه الإعلانات الخادعة

ووضع القانون ضوابط واضحة لمواجهة السلوكيات الخادعة في عمليات البيع والإعلان، حيث حظر على المورد أو المعلن تقديم معلومات مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها.

ويمتد الحظر ليشمل تضليل المستهلك بشأن خصائص المنتج والنتائج المتوقع الحصول عليها من استخدامه، فضلاً عن الأسعار وشروط وطرق التعاقد وخدمات ما بعد البيع، وكذلك الجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالسلعة أو الخدمة.

حماية المستهلك تبدأ من «المعلومة»

وتعكس هذه الضوابط فلسفة قانون حماية المستهلك في منح المواطن الحق في الحصول على معلومة دقيقة وواضحة قبل اتخاذ قرار الشراء، مع تشديد الرقابة على الممارسات التي قد تؤدي إلى خداعه أو التأثير على اختياراته ببيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

حماية المستهلك العربية إلزامية المستهلك الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتنياهو

إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الإمارات والسعودية وسوريا في الصدارة .. 12 مليار جنيه مساهمات عربية وأجنبية في شركات مصر خلال 6 أشهر

الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.. عيار 21 عند 461.25 ريال

بالصور

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول .. أعراض تظهر على اللثة والأسنان

ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد