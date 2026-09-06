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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

14 يومًا لحماية حقوقك.. قانون حماية المستهلك يحدد ضوابط رد واستبدال السلع

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

تضمن قانون حماية المستهلك عددًا من الضوابط التي تكفل حماية حقوق المواطنين عند شراء السلع والمنتجات، ومن بينها تنظيم حالات رد أو استبدال السلعة خلال مدة محددة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتزامات البائع.


وحدد القانون مهلة 14 يومًا لرد أو استبدال بعض السلع، وفقًا للضوابط والحالات التي نص عليها، مع توقيع عقوبات على المخالفين.

في هذا الصدد، نصت المادة 17 على :"للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.


وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

حالات مستثناة من الاستبدال


واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

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