وزير الاقتصاد الإيطالي: الناتج المحلي الإجمالي يقترب من تحقيق 1٪ نموا في2026

صرح وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، بأن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 0.8%، متوقعا تحقيق نموا بنسبة 1% بنهاية العام الحالي، وهو أعلى من التقديرات.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الاقتصاد الإيطالي أثبت مرونة نسبية مع الأخذ في الاعتبار تأثير الحرب التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، وأزمة الشرق الأوسط.

وأكّد الوزير قدرة النظام الإيطالي على الحفاظ على استقرار كبير ، وقال “ربما لم نكن مذهلين، لكن السفينة ظلت طافية”.

وأشار إلى أنه ينبغي على رواد الأعمال أن ينظروا إلى الأجور على أنها استثمار في التعافي.