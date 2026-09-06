رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك مهندسين حديثي التخرج التقي بهم خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتقاضون رواتب ٢٠ ألف جنيه و٢٥ ألف جنيه مشيرا إلى أن هناك قطاعات حقيقة تنمو بشكل جيد .

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك طلب كبير علي إنشاء مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لذلك سيتم تأهيل المنطقة وزيادة البنية التحتية لتوسع في الصناعات .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه الزيارات هدفها حل مشكلات المستثمرين لافتا أنه حريص علي سماع مشكلات القطاع الخاص لخلق أكبر حجم من فرص العمل .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه افتتح اليوم ٩ مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في صناعات تعدينية وطبية و اعادة تأهيل سيارات الإسعاف و مصنع للأبواب وصناعة كرسي طبي لعيادات الأسنان الذي كان يتم استيراده بالكامل .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها ٢١٢ مصنع و هناك حوالي ٢٠٠ مصنع سيتم افتتاحهم خلال الفترة المقبلة .

وأضاف رئيس الوزراء أن البنية التحتية من شبكة الطرق والمحاور والسكة الحديد تعمل بشكل جيد لافتا ان هناك عشرات المناطق في مصر تنتج وتصنع العديد من المنتجات .

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، عددا من المشروعات بالمنطقة الصناعية

بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في جميع المحافظات.

ورافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين ومنهم وزير الصناعة و رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.