أجواء حزن تخيم على قفط بقنا عقب وفاة معتمر بحادث على طريق مكة

خيمت حالة من الحزن بين أبناء مدينة قفط جنوب قنا، عقب تداول نبأ وفاة أحد أبنائها محرماً مع آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس يقلهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.

وكانت مدينة قفط استقبلت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الحاج جاد الكريم محمود حسين، الشهير بـ "جاد المواص"، والذي فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أثناء توجهه إلى البيت الحرام بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

كما كان الراحل، نعم السند والداعم لحجاج بيت الله الحرام، حيث كرس جزءاً كبيراً من حياته لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيثُ عُرِف بين معارفه ومحبيه بتفانيه في إرشاد قاصدي المشاعر المقدسة والتيسير عليهم، وتقديم يد العون والمساعدة لهم خلال أداء مناسكهم، مما جعل رحيله في طريقه إلى مكة المكرمة امتداداً طبيعياً لسيرة حياته المقترنة ببيت الله الحرام.



ونعت الأسرةُ وعددٌ كبير من الشخصيات العامة والأهالي الفقيد ببالغ الحزن والأسى، مؤكدين أن المصاب أليم والفقد جلل، إلا أن ما يخفف وطأة الحزن هو حسن الخاتمة التي حظي بها المتوفى وهو في طريقه إلى أطهر بقاع الأرض وملبياً لنداء رب العالمين.

وتقدمت العديد من الشخصيات والمؤسسات بخالص التعازي والمواساة لأسرته وذويه، داعين الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن يرتفع بمقامه فى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.



