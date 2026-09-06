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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر تتابع حصاد الذرة الشامية وتوجيهات إرشادية لمزارعي إسنا

زراعة الأقصر تتابع حصاد الذرة الشامية وتوجهات إرشادية للمزارعين استعدادا للعروة النيلية بإسنا
زراعة الأقصر تتابع حصاد الذرة الشامية وتوجهات إرشادية للمزارعين استعدادا للعروة النيلية بإسنا
شمس يونس

واصلت مديرية الزراعة بالأقصر جهودها الميدانية لمتابعة الموسم الزراعي والوقوف على حالة المحاصيل بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر.

جاء ذلك بالتنسيق مع قيادات وزارة الزراعة، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبرعاية المهندس محمد فؤاد حسن وكيل مديرية الزراعة بالأقصر.

وفي هذا السياق، يواصل الجهاز الإرشادي الزراعي تقديم الدعم الفني للمزارعين بمختلف المحاصيل، تحت إشراف المهندس علي محمد مرعي، وبمعاونة المهندس أحمد عبد الصمد أخصائي المحصول بالمحافظة، من خلال المتابعة المستمرة للحالة الزراعية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.

وقام المهندس ياسر علي محمد رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإسنا، يرافقه المهندس عبد الناصر هميمي، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل الزراعي بنواحي الإدارة الزراعية بإسنا، والاطمئنان على انتظام عمليات حصاد المحاصيل الصيفية، خاصة محصول الذرة الشامية، والتأكد من تنفيذ أعمال الحصاد وفقا للجداول والتوقيتات المحددة.

وشملت الجولة الوقوف على حالة المحاصيل والتواصل المباشر مع المزارعين، حيث يعمل الجهاز الإرشادي على تقديم الدعم الفني اللازم خلال موسم الحصاد، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول وتعظيم الاستفادة من الإنتاجية الزراعية.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال زراعة العروة النيلية بمختلف أزمام وقرى مركز إسنا، والوقوف على حالة المحاصيل الجديدة منذ المراحل الأولى للزراعة، مع توجيه المزارعين إلى أفضل الممارسات الزراعية التي تساعد على تحقيق نمو سليم ورفع معدلات الإنتاج.

وقدم الجهاز الإرشادي خلال الجولة عددا من التوصيات المتعلقة بأساليب الري الحديثة، وطرق التعامل مع الآفات الزراعية المحتملة، إلى جانب أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة خلال هذه المرحلة، بما يحافظ على المحاصيل ويعزز إنتاجيتها.

وأكدت المتابعة الميدانية حرص مديرية الزراعة بالأقصر على استمرار التواجد بين المزارعين، وسرعة التعامل مع أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الزراعية، بما يدعم المزارع ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

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