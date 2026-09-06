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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شفاء الأورمان بالأقصر تنظم حفل تكريم للأطفال المتعافين من السرطان بالصعيد

«شفاء الأورمان» بالأقصر تنظم حفل تكريم للأطفال المتعافين من السرطان بالصعيد
«شفاء الأورمان» بالأقصر تنظم حفل تكريم للأطفال المتعافين من السرطان بالصعيد
شمس يونس

 شهدت مستشفى «شفاء الأورمان» لسرطان الأطفال في محافظة الأقصر، تنظيم حفل لتكريم الأطفال الذين أتموا علاجهم بنجاح، حيث شاركت المستشفى الأهالي فرحتهم ببدء مرحلة المتابعة الطبية بعد انتهاء الفترة العلاجية.

حيث تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية واستعراضية متنوعة ورسماً على الوجوه، وسط تفاعل كبير من الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى توزيع هدايا تذكارية وشهادات تقدير على الأطفال المتعافين، احتفاء بصمودهم وشجاعتهم خلال فترة العلاج.

ويعكس هذا الحفل رؤية المستشفى وإيمانها الراسخ بأن سرطان الأطفال مرض قابل للشفاء والتغلب عليه، وأن رسالة المستشفى لا يقف عند تقديم الرعاية العلاجية فحسب، بل يمتد لدعم الأطفال في تجاوز الآثار طويلة المدى للمرض ولرحلة العلاج، وداعمة لهم في استعادة حياتهم الطبيعية وتأهيلهم لمستقبل أفضل.

ومن جانبهم، أعرب أولياء أمور الأطفال عن بالغ امتنانهم وشكرهم لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية، مشيدين بالمستوى الطبي المتميز والخدمات الرعاية الشاملة التي قدمت لأبنائهم بالمجان طوال رحلة العلاج.

وأكد أولياء أمور الأطفال، أن الدعم النفسي والمعنوي والمشاعر الإنسانية الصادقة التي لمسوها من جميع الكوادر الطبية والإدارية وفرق التمريض بالمستشفى، كان له الأثر الأكبر في رفع معنويات أبنائهم وتجاوز مراحل العلاج الصعبة حتي تمثلوا للشفاء.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه اللحظات تمثل الهدف الأسمى والرسالة الحقيقية التي أنشئت من أجلها المستشفى، مشيراً إلى أن رؤية الابتسامة على وجوه الأطفال المتعافين هي التكريم الحقيقي والدافع الأكبر لكل فرد من أفراد فريق العمل بالمستشفى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفي ملتزمة بمواصلة تقديم أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة بأعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب توفير كافة سبل الدعم النفسي والمادي لأطفال الصعيد بالمجان، وذلك لتعزيز أملهم في غدٍ أفضل وحياة صحية كريمة.

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