شريف مدكور ينتقد ظاهرة «الدوشة» في العزاءات: اقفل التليفون أو سيبه في العربية

وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انتقد خلالها بعض التصرفات التي يشهدها العزاء، مؤكدًا ضرورة احترام تلاوة القرآن الكريم ومشاعر أهل المتوفى.

وقال شريف مدكور: «لما تكون في عزاء وانت داخل اقفل التليفون أو سيبه في العربية واحترم تلاوة القرآن واحترم الناس اللي بتعزيهم علشان ده عزاء وله احترامه».

وأضاف: «أو خليك مرزوع في بيتك أحسن بجد، العزاءات بقت شيء غريب، دوشة وناس رايحة تتمنظر أو تتلزق».

كان الإعلامي شريف مدكور كشف عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالإعلامي أحمد موسى قبل نحو 11 عامًا، مؤكدًا أن الأخير ساهم في مساعدة سيدة مُسنة على أداء فريضة الحج.

وأوضح شريف مدكور أنه أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي، شاهد سيدة كبيرة في السن تنادي عليه، وأخبرته بأنها فازت في حج القرعة، لكنها لا تمتلك المبلغ كاملًا لتتمكن من السفر.

وقال إنه طلب منها الأوراق والمستندات التي تثبت موقفها، ثم تحدّث عن قصتها على الهواء، وطلب من الجمهور المساهمة في جمع المبلغ المطلوب، وبالفعل تم جمع نحو 50% من التكلفة.

وأضاف شريف مدكور أن أحمد موسى اتصل به عقب انتهاء الحلقة، وأصرّ على دفع الـ50% المُتبقية من المبلغ، لمساعدة السيدة على استكمال إجراءات سفرها لأداء الحج.