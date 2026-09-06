يهاجم ويختفي تحت الشاحنات.. حيوان غامض يرعب سكان مدينة أمريكية

تبحث الشرطة في مدينة لبنان بولاية نيو هامبشاير الأمريكية عن حيوان بري غامض وصغير الحجم، بعدما أبلغ ثلاثة أشخاص عن تعرضهم لهجمات خلال أقل من يومين، وسط مخاوف من احتمال إصابته بداء الكلب.

وسُجلت الوقائع في منطقة «سنترال بارك» بالمدينة، حيث تلقت الشرطة البلاغ الأول يوم الأحد، قبل أن تتلقى بلاغين آخرين، كان آخرهما مساء الاثنين.

وترجح السلطات أن يكون الحيوان نفسه مسؤولًا عن الحوادث الثلاثة، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد نوعه أو الإمساك به.

وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة حيوانا صغيرا رمادي اللون يهاجم رجلين بالقرب من شاحنة في موقف للسيارات، إذ أمسك بإحدى حقائبهما ثم اندفع نحو قدمي أحدهما وساقيه.

وحاول الرجل إبعاده بركله، قبل أن يفر الحيوان ويختبئ أسفل الشاحنة.

ثعلب أم حيوان من فصيلة ابن عرس؟

وصف شهود العيان الحيوان بأنه يشبه الثعلب الرمادي أو حيوانًا من فصيلة ابن عرس، وهي مجموعة من الثدييات آكلة اللحوم المنتشرة في أمريكا الشمالية.

وفي أعقاب الهجوم الأول، اشتبهت الشرطة في أن الحيوان قد يكون من حيوانات «الفيشر»، إلا أن تعدد البلاغات والوقائع اللاحقة جعل تحديد هويته أكثر صعوبة.

وقال قائد شرطة لبنان، فيليب روبرتس، إن مهاجمة الحيوان للبشر «أمر مثير للقلق»، مشيرًا إلى أن هذا السلوك غير المعتاد قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية لديه، ومن بين الاحتمالات التي تحقق فيها السلطات إصابته بداء الكلب.

وأضاف أن خروج الحيوان ومهاجمته الأشخاص وخدشهم وعضهم يثير مخاوف إضافية لدى الشرطة.

طائرات مسيرة للبحث عن الحيوان

وتعمل الشرطة بالتنسيق مع إدارة الأسماك والصيد في ولاية نيو هامبشاير للعثور على الحيوان وتحديد حالته الصحية. كما نفذت فرق الشرطة عمليات بحث في المنطقة سيرًا على الأقدام، واستعانت بطائرة مسيرة مزودة بكاميرا حرارية، في محاولة لرصده بالقرب من حافة الغابة، إلا أن جهود البحث لم تسفر عن العثور عليه حتى الآن.

وحذرت السلطات السكان والعاملين والزوار في المنطقة من الاقتراب من أي حيوان بري يظهر سلوكًا غير طبيعي أو عدوانيًا، كما شددت على عدم محاولة الإمساك به أو إطعامه.

مخاوف من داء الكلب

وتأتي المخاوف بشكل خاص بسبب احتمال إصابة الحيوان بداء الكلب، وهو مرض فيروسي خطير يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر عضات أو خدوش الحيوانات المصابة.

ودعت السلطات أي شخص يتعرض لعضة أو خدش من حيوان بري إلى غسل المنطقة المصابة جيدًا بالماء والصابون والتوجه إلى الطبيب فورًا.