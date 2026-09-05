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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
تقى الجيزاوي

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز «موركس دور 2026» في لبنان حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن في الوطن العربي. 

وكانت الفنانة ليلى علوي من بين أوائل النجوم الذين وصلوا إلى الحفل، حيث تستعد لتكريمها خلال فعاليات الدورة الحالية، فيما حضر أيضًا الفنان قصي خولي.

كما لفتت الفنانة باميلا الكيك الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، إلى جانب حضور الفنان والمخرج محمد دايخ، والفنانة ترف التقي، والممثل والمخرج اللبناني جورج شلهوب والإعلامية بوسي شلبي. 

نجوم الوطن العربي في حفل «موريكس دور 2026» بلبنان

 وتقام فعاليات الدورة الـ26 من حفل توزيع جوائز «موريكس دور»، اليوم السبت، ومن المقرر أن تجمع نخبة من نجوم الفن والدراما في الوطن العربي.

وتحمل دورة هذا العام شعار «العودة إلى الجذور.. عين على المستقبل»، في إشارة إلى الاحتفاء بالهوية الفنية والتراث، مع مواكبة تطورات المشهد الفني خلال الفترة المقبلة.

ومن بين أبرز الأسماء المنتظر حضورها أو تكريمها خلال الحفل: منى واصف، تيم حسن، قصي خولي، كاريس بشار، ليلى علوي، عمرو سعد، إياد نصار، مي عمر، رامي صبري، راغب علامة، ماغي بو غصن، باسم مغنية وماريلين نعمان.

موركس دور 2026» ليلى علوي قصي خولي

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أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

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