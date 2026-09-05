ماذا يحدث للقلب عند تدخين السجائر

يعد التدخين من أسوأ العادات غير الصحية التي يتبعها الأفراد وتدمر صحتهم فهى لا تؤثر على جزء واحد من الجسم بل على كل أعضائه وفي مقدمتها القلب.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك إليكم أهمية الإقلاع عن التدخين وعلاقته بصحة القلب:

إذا كنت تدخن، فإن احتمالية إصابتك بنوبة قلبية تزيد عن ضعف احتمالية إصابة شخص لا يدخن.

تدخين عدد قليل من السجئر لا يدفع الخطر حتى إن كانت سيجارة أو سيجارتين فقط في اليوم فهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يُعد التدخين عامل خطر رئيسي لحدوث الموت المفاجئ للقلب.

يزيد الدخان غير المباشر أو السلبي من خطر الإصابة بأمراض القلب فإن تجنب التعرض له يساعد على حماية القلب من الأمراض.