بطل المونديال.. مدرب البرازيل الشهير يغادر المستشفى بعد 3 أشهر

غادر كارلوس ألبرتو باريرا، مدرب المنتخب البرازيلي السابق الذي قاد الفريق للفوز بلقب كأس العالم عام 1994، المستشفى، اليوم السبت؛ بعد إقامة استمرت 3 أشهر؛ حيث كان يتلقى العلاج من عدوى رئوية حادة تزامنت مع علاجه من مرض السرطان.

وذكر مستشفى "ساماريتانو بارا" في بيان أن باريرا، البالغ من العمر 83 عاماً - والذي شُخِّصت إصابته عام 2023 بـ “ليمفوما هودجكين”- سيواصل تلقي الرعاية الطبية في منزله.

يُذكر أن باريرا قاد المنتخب البرازيلي أيضاً في نهائيات كأس العالم 2006، وحقق معه لقبي "كوبا أمريكا" عام 2004 وكأس القارات عام 2005.

مسيرته

تولى باريرا أيضا تدريب منتخبات أخرى في بطولات كأس العالم، شملت الكويت (1982)، والإمارات العربية المتحدة (1990)، والمملكة العربية السعودية (1998)، وجنوب أفريقيا (2010).