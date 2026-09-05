يبحث المواطنين والمستثمرين، عن أسعار الذهب اليوم في ظل حالة الترقب التي تشهدها الأسواق بالتزامن مع تحركات الذهب عالميا ومحليا، ومتابعة سعر الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في مقدمة اهتمامات الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، فضلا عن المواطنين الذين يعتبرون الذهب أحد خيارات الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات وتنويع الأصول في ظل المتغيرات الاقتصادية.

أسعار الذهب الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث المستويات التالية.

عيار 24 سجل 7235 جنيها للبيع مقابل 7190 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6330 جنيها للبيع مقابل 6290 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 5425 جنيها للبيع مقابل 5390 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 4220 جنيها للبيع مقابل 4195 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 50640 جنيها للبيع مقابل 50320 جنيها للشراء.

الأونصة بالجنيه سجلت 225010 جنيهات للبيع مقابل 223590 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4428.95 دولار.

أسعار الذهب اليوم

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر حركة أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية وتغيرات التداول محليا، لذلك تمثل متابعة السعر وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء أهمية كبيرة بالنسبة للمتعاملين.

ومن المهم عند متابعة أسعار الذهب الانتباه إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف قيمة هذه التكاليف من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم ونوع المشغولة والتاجر والشركة المنتجة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس، إلى جانب توجهات البنوك المركزية وقراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما تعد حركة الدولار الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر بدورها في توجهات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال بين مختلف الأصول.

وتلعب التطورات السياسية والتوترات الجيوسياسية دورا في تحركات الذهب، إذ يزداد اهتمام بعض المستثمرين بالمعدن النفيس خلال فترات ارتفاع المخاطر وحالة عدم اليقين، باعتباره من الأصول التي تستخدم للتحوط من تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

الذهب كأداة للادخار والاستثمار

يحافظ الذهب على مكانته كأحد خيارات الادخار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، كما يستخدمه بعض المستثمرين ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمجموعة من التطورات المحلية والعالمية، من بينها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار، ومستويات التضخم، فضلا عن البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في توجهات الأسواق.

وفي ظل استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء، للتعرف على التكلفة النهائية بدقة.