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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد حصد 31 ذهبية و6 فضيات.. محافظ أسيوط يهنئ أبطال المحافظة لتألقهم في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المحافظة لتألقهم في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج
محافظ أسيوط يهنئ أبطال المحافظة لتألقهم في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج
إيهاب عمر

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أبطال فريق الكيك بوكسينج بنادي أسيوط الرياضي، عقب تحقيقهم إنجازًا رياضيًا متميزًا خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج، التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالأداء المشرف والنتائج المتميزة التي حققها أبطال المحافظة.

وأعرب محافظ أسيوط عن خالص فخره واعتزازه بما حققه لاعبو نادي أسيوط الرياضي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما تزخر به المحافظة من مواهب رياضية واعدة وقدرات متميزة قادرة على المنافسة وتحقيق البطولات ورفع اسم أسيوط في مختلف المحافل الرياضية، مثمنًا جهود اللاعبين والجهاز الفني، ودور مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة بأسيوط، في دعم ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأوضح أن نادي أسيوط الرياضي شارك في منافسات البطولة بـ 37 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل العمرية، وقدم الفريق مستويات فنية قوية عكست الاستعداد الجيد والانضباط والروح التنافسية، ليحصد 37 ميدالية متنوعة، بواقع 31 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية، في إنجاز يعكس قوة وتطور رياضة الكيك بوكسينج داخل النادي والمحافظة.

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني على ما بذلوه من جهد وأداء متميز طوال منافسات البطولة، متمنيًا لهم استمرار التفوق وحصد المزيد من البطولات والإنجازات، وتمثيل أسيوط ومصر بصورة مشرفة في المنافسات المحلية والدولية.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة ممارسة الكيك بوكسينج وإتاحة المزيد من الفرص أمام النشء والشباب للمشاركة في البطولات الرسمية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم وإعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاستثمار في الشباب والرياضة واكتشاف المواهب ورعايتها يمثل أحد المحاور المهمة لبناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر وأسيوط عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.

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