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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية

اضطراب في الحدود
اضطراب في الحدود
محمد على

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة تابعة لعصابات المخدرات على طول الحدود المكسيكية منذ بداية عام 2026.

ربطت القيادة الشمالية الأمريكية (USNORTHCOM) - التي تغطي الولايات المتحدة والدول المجاورة - الطائرات بدون طيار بتجارة المخدرات، دون تسمية أي جماعة محددة.

وقالت إنها أسقطت 100 طائرة بدون طيار في شهر أغسطس وحده، لكنها لم تذكر على أي جانب من الحدود.

وقال الجيش الأمريكي إن الأجهزة استخدمت من قبل "منظمات إجرامية عابرة للحدود ... لدعم النشاط غير القانوني عبر الحدود، بما في ذلك عمليات التهريب ومراقبة أفراد إنفاذ القانون والعسكريين".

زعم وزير الدفاع المكسيكي ريكاردو تريفيللا أن هذه الأجهزة تستخدم بشكل رئيسي من قبل مهربي المهاجرين، للكشف عن الأماكن على طول الحدود "حيث لا توجد سلطة موجودة".

لكن الطائرات المسيرة استخدمت أيضاً في هجمات العصابات على الجماعات المنافسة أو على السلطات.

في أكتوبر من العام الماضي، تعرض مكتب المدعي العام في مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود الأمريكية لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

تسبب الهجوم في أضرار مادية لكن لم تقع إصابات.

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