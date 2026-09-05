الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة مقبض باب شقة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لمحاولة سرقة إحدى الشقق بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد مالك الشقة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 29/ أغسطس المنقضى حال تواجده بالشقة سكنه سمع صوت خارج شقته وبمطالعته كاميرات المراقبة فوجئ بمحاولة أحد الأشخاص سرقة مقبض باب الشقة وحال شعوره بتواجده داخل بالشقة لاذ بالفرار .



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بشروعه فى سرقة مقبض باب الشقة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.