ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 1375 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين، إلى 1375 قتيلا.

وأفادت السلطات المحلية في نيبال بأن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا.



وعلى الجانب الصيني، لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم وفقد أثر 531 آخرين في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1375 قتيلا، فضلا عن 5429 شخصا في عداد المفقودين.

يأتي ذلك فيما أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني نداء عاجلا لجمع 49.6 مليون دولار، بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة للمتضررين من الفيضانات في نيبال.

وكان انهيار جليدي قد تسبب في اندفاع سيل من الجليد والصخور والطين عبر نهر تريشولي في المنطقة الحدودية بين نيبال والصين في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، ما أدى إلى جرف وتدمير الكثير من المدن والقرى وألحق أضرارا واسعة بالطرق والبنية التحتية.