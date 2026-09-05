الجيش اليمني يشنّ هجوماً مضاداً على جبهة الجراحي الجنوبية في الحديدة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت أنها شنت هجوماً مضاداً على جبهة الجراحي الجنوبية في محافظة الحديدة، بينما أعلنت البحرية اليمنية أنها دمرت زورقين حوثيين حاولا استهداف ميناءي الفجر والمخا.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري يمني إن الجيش اليمني يواصل شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة.

وأفادت قناة العربية بأن مدفعية الجيش اليمني كانت تستهدف مواقع الحوثيين في الكسارة بمأرب، وأن طائرات القوات المسلحة اليمنية كانت تشن غارات جوية على مستودعات الحوثيين في الحزم بالجوف.

كما أفادت مصادر لقناة العربية أن اشتباكات اندلعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على جبهة الشقب جنوب تعز، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل الحوثيين استهدف المدنيين في المنطقة.

أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار القتال مع الحوثيين على طول جبهات الساحل الغربي، قائلة إن المئات من أعضاء الجماعة قتلوا أو جرحوا.

كما استعادت القوات المسلحة اليمنية تل الخزان في منطقة جبل حبشي، غرب تعز.

وجاء هذا التقدم بعد اشتباكات مع الحوثيين، بالتزامن مع تصاعد القتال على جبهتي مقبانة والكدهة.

أفادت قناة العربية بأن طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات الحوثيين في المنطقة، بينما أكد مصدر عسكري يمني أن القوات سيطرت على تلة مكهنا غرب تعز.

في الوقت نفسه، أدى قصف الحوثيين لمنطقة الكدهة إلى موجة نزوح جماعي بين السكان.

وأكد رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على مضيق باب المندب.

وقال العليمي إن أي محاولة للتقدم نحو المنطقة الساحلية ستتحول إلى حرب استنزاف شديدة بالنسبة لميليشيات الحوثي.