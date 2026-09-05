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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
نهى هجرس

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ليلى علوي 

وظهرت ليلى علوي، مرتديه فستان قصير باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم كاجوال عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي 

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ليلى علوي
ليلى علوي
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