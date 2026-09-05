لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي، مرتديه فستان قصير باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم كاجوال عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي