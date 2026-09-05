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بكام الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 5 سبتمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بكام الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 5 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استقرت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لأسعار التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات على مدار اليوم.

ونرصد من خلال برنامج صباح البلد أسعار العملات التي جاءت كالتالي.

سجل الدولار الأمريكي نحو 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو نحو 59.04 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.80 جنيه للشراء و69.14 جنيه للبيع، في حين بلغ الريال السعودي نحو 13.59 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.89 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال اليوم بحسب مستجدات سوق الصرف.

عوامل تسعير العملات

وتتأثر أسعار صرف العملات أمام الجنيه بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها:

  • حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية.
  • حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوافر العملة الصعبة.
  • التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.
  • إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
  • أسعار الفائدة والسياسة النقدية وتأثيرها على حركة الأموال.
  • التطورات الاقتصادية العالمية وحركة الدولار أمام العملات الرئيسية.
  • الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق والتدفقات التجارية والاستثمارية.
  • مستويات التضخم والتوقعات المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي.
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