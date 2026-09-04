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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5417 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6320 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7222 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50560 جنيها.

الدولار


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الجمعة 4 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.14 جنيه

سعر الشراء: 51.04 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.30 جنيه

سعر الشراء: 59.04 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.14 جنيه

سعر الشراء: 68.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.62 جنيه

سعر الشراء: 13.59 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.92 جنيه

سعر الشراء: 13.89 جنيه.


قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر تمثل فترة انتقالية تدريجية من فصل الصيف إلى الخريف، ما يعني احتمالية التعرض لبعض الارتفاعات في درجات الحرارة، لكنها لن تكون بنفس شدة أو طول موجات الحر التي شهدها شهرا يوليو وأغسطس.

وأضافت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأجواء الصيفية المستقرة مستمرة خلال الأيام الحالية، مع درجات حرارة حول المعدلات المعتادة صيفًا أو أعلى منها بنحو درجة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المسجلة.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، بينما يصل الإحساس بها إلى نحو 37 و38 درجة بسبب ارتفاع الرطوبة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى نحو 40 درجة مئوية في الأقصر وأسوان خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في الأجواء ليلًا، خاصة في الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة.

وحذرت الأرصاد المسافرين من احتمالية إثارة الرمال والأتربة في جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، كما دعت المتجهين إلى سواحل البحر المتوسط إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع الأمواج التي تتراوح بين متر ونصف وثلاثة أمتار.

وأكدت منار غانم أن الأجواء المستقرة تستمر غدًا وبعد غد، على أن يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 36 و37 درجة، ويستمر الارتفاع لنحو ثلاثة أيام قبل عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى.

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