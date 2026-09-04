ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026

تصدرت أسعار الذهب اليوم في مصر محركات البحث، مع اهتمام المواطنين بحركة المعدن الأصفر في السوق المحلية، خاصة بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا، إلى جانب متابعة أسعار الجنيه الذهب والأونصة وسعر الذهب عالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6410 جنيهات للبيع، مقابل 6340 جنيهًا للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7325 جنيهًا للبيع، و7245 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6410 جنيهات للبيع، و6340 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5495 جنيهًا للبيع، و5435 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4275 جنيهًا للبيع، و4225 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 51280 جنيهًا للبيع، و50720 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 227855 جنيهًا للبيع، و225365 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4478.28 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6410 جنيهات للبيع، بينما سجل سعر الشراء 6340 جنيهًا، ويعد عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المصرية، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية.

وتتغير أسعار الذهب محليًا على مدار التعاملات وفق حركة الأونصة عالميًا، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 51280 جنيهًا للبيع، مقابل 50720 جنيهًا للشراء.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام الراغبين في الاستثمار والادخار، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية في بعض الحالات، مع ضرورة التأكد من الوزن والعيار والحصول على فاتورة عند الشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 227855 جنيهًا للبيع، و225365 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4478.28 دولار.

وترتبط حركة الذهب في السوق المحلية بشكل مباشر بالتغيرات التي يشهدها السعر العالمي للأونصة، إلى جانب تأثير سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل دولار الصاغة نحو 50.88 جنيه، مقابل 50.95 جنيه في البنك.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية، إلى جانب السعر العالمي للمعدن الأصفر وحركة التداول والطلب على الذهب.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

أسعار الذهب المعلنة للجرام تمثل سعر الذهب الأساسي، ولا تشمل بالضرورة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة على المشغولات.

ويختلف سعر المصنعية من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر، لذلك قد يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك أعلى من السعر المعلن للجرام.

توقعات أسعار الذهب في مصر

تظل حركة أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالتغيرات في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار وحركة الطلب المحلي، لذلك يمكن أن تشهد الأسعار تحديثات جديدة على مدار اليوم.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة السعر وقت تنفيذ عملية الشراء، مع مقارنة قيمة المصنعية والتأكد من تفاصيل الفاتورة قبل إتمام عملية البيع أو الشراء.