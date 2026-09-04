قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا | ماذا تعرف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Astra ؟.. واتساب يطلق ميزة جديدة لدفع الفواتير بضغطة واحدة
الجيش الإيراني: سيادتنا على مضيق هرمز في مراحلها النهائية
وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط
تنزانيا تعلق رحلاتها إلى موسكو .. أول شركة أجنبية تستجيب لتحذير زيلينسكي من "سماء غير آمنة"
محافظ دمياط يفتتح مسجد «الرحمة» بالزرقا ويؤدي فيه صلاة الجمعة
طلع 20 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
الكهرباء: تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح
تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة
احذر .. حيلة إلكترونية تستهدف مستخدمي «إنستاباي» لسرقة البيانات والأموال
حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش كل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح حقيقة التحويل إلى نظام الشرائح

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد بشأن تحويل جميع عدادات الكهرباء  الكودية إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح، مؤكدة أن الإجراء يقتصر على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، وفي مقدمتها الحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.

وأوضحت الوزارة أن تحويل نظام المحاسبة إلى نظام الشرائح لا يعني تحويل جميع العدادات الكودية الموجودة إلى عدادات قانونية، وإنما يستهدف حالات محددة استوفت الإجراءات والموافقات اللازمة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

وكان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد عقد اجتماعًا، الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة للموافقات المطلوبة.

ووجه الوزير شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبذلك تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويل المستوفي منها للشروط إلى عدادات قانونية.

كما أكدت استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يؤكد أن العدادات الكودية لم يصدر بشأنها قرار عام بتحويلها جميعًا إلى نظام الشرائح أو إلى عدادات قانونية.

وزارة الكهرباء عدادات الكهرباء الكودية عداد الكهرباء وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

حادث الصحراوي

حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

ترشيحاتنا

المتهم

تحدى الأمن على الهواء.. ضبط عاطل بعد بث مباشر بألفاظ وحركات منافية للآداب

جنازة

وسط حضور مهيب.. تشيع جثمان أحد ضحايا حادث نوبيع بالمنوفية

اموال

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 20 مليون جنيه

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد