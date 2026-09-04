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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حل مجلس مركز شباب بورفؤاد .. تطوير شامل ورفع كفاءة الملاعب والصالات

مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يتفقد مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد لبحث خطة تطويره
مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يتفقد مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد لبحث خطة تطويره
محمد الغزاوى

اجرى  محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد ،  زيارة تفقدية بمركز التنمية الشبابية ببورفؤاد يرافقه ممثلين عن جمعية صناع الخير وشركة أنابيب البترول، لبحث سبل دعم وتطوير المركز وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

جاء ذلك في إطار توجيهات  جوهر نبيل  وزير الشباب والرياضة ، وتحت رعاية  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وباشراف الدكتور مصطفي زمزم مساعد وزير الشباب والرياضة ومتابعة محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد،وفي إطار الارتقاء بمستوى المنشآت الشبابية والرياضية ورفع كفاءتها

مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يتفقد مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد لبحث خطة تطويره

كان في استقبالهم  الكابتن محمد التايب، مدير المركز والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، حيث جرى الوقوف على الحالة الإنشائية للمنشآت، ومتابعة مستوى الملاعب والصالات ومختلف المرافق.

وتضمنت الجولة بحث إعداد تصور متكامل لتطوير المركز ورفع كفاءة منشآته الرياضية والشبابية، بما يشمل تطوير الملاعب، ورفع كفاءة الصالة المغطاة وقاعة المؤتمرات والمسرح، إلى جانب تطوير صالات المنازلات، وإنشاء منطقة مخصصة للأنشطة الاجتماعية لخدمة أعضاء المركز.

كما تم بحث آليات إعادة استغلال المساحات المهدرة داخل المركز وتحويلها إلى مناطق خدمية وأنشطة تستفيد منها الأعضاء، بما يعزز من قدرة المركز على استضافة المزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية والشبابية والمجتمعية.

ومن جانبه أكد  محمد عبد العزيز أن تطوير مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير بيئة رياضية وشبابية متكاملة، والاستفادة القصوى من المنشآت القائمة، بما يواكب احتياجات الشباب وأعضاء المركز.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على وضع رؤية واضحة لتطوير المركز والاستفادة من إمكاناته، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختلفة، بما يسهم في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت وتحقيق أفضل خدمة لشباب وأبناء بورسعيد.

بورسعيد وزارة الشباب والرياضة مركز شباب بورفؤاد الشباب والرياضة

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