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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام بورسعيد يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعي عبد الهادي الحديدي والنصر

إزالة ومصادرة الإشغالات المخالفة وضبط الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع
إزالة ومصادرة الإشغالات المخالفة وضبط الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع
محمد الغزاوى

قاد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها  فوزي الوالي رئيس حي الزهور ،حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعي عبد الهادي الحديدي والنصر بنطاق حي الزهور، بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالحي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع

إزالة ومصادرة الإشغالات المخالفة وضبط الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، حيث تم إعدام ترابيزات خشبية وبنوك وعربات يد إلى جانب مصادرة استندات وشماسي وبنوك خشبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات الميدانية بنطاق حي الزهور، مع تكثيف أعمال المتابعة والتعامل الفوري مع الإشغالات والمخالفات، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الزهور

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