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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير جديد يعيد تقديم «ميدان الشهداء» بصورة تليق بتاريخ بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع تطوير حديقة المسلة «ميدان الشهداء» على مساحة 33 ألف م² استعدادًا لافتتاحها في أعياد بورسعيد
محافظ بورسعيد يتابع تطوير حديقة المسلة «ميدان الشهداء» على مساحة 33 ألف م² استعدادًا لافتتاحها في أعياد بورسعيد
محمد الغزاوى

تزامنًا مع خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالحدائق العامة والمساحات الخضراء، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل في مشروع تطوير حديقة المسلة «ميدان الشهداء»، والتي تعد واحدة من أكبر وأهم الحدائق الرئيسية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمشهد الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع تطوير حديقة المسلة «ميدان الشهداء» على مساحة 33 ألف م² استعدادًا لافتتاحها في أعياد بورسعيد

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 33 ألف متر مربع، ويستهدف مشروع التطوير تحويلها إلى متنزه حضاري متكامل يواكب النهضة التنموية والجمالية التي تشهدها بورسعيد، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للحديقة والنصب التذكاري، باعتبارها أحد أبرز المعالم الموجودة في قلب المحافظة.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مقاعد ديكورية وأعمدة إضاءة ديكورية على أعلى مستوى، وإنشاء تراكات وممرات للمشاة بعيدًا عن المسطحات الخضراء، وفق رؤية حديثة تستهدف تنظيم حركة المترددين داخل الحديقة والحفاظ على النجيلة والمساحات الخضراء من التلف، بما يضمن استدامتها وظهورها بصورة جمالية متكاملة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة العناصر التاريخية الموجودة بالحديقة، حيث تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة سقف المتحف بالحديقة، إلى جانب بدء تنفيذ أعمال لرفع كفاءة تمثال الفريق عبد المنعم رياض على أعلى مستوى، بما يسهم في الحفاظ عليه ومنع تأثره بالعوامل الجوية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تراعي تحقيق التكامل بين الحداثة والحفاظ على القيمة التاريخية للمكان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية المميزة لحديقة المسلة والنصب التذكاري، وتنفيذ كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح المحافظ أن التصميم وأعمال التطوير الجاري تنفيذها تأتي بما يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة بورسعيد، ويعكس الطابع المميز للمحافظة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم الحديقة في صورة حضارية جديدة تليق بمكانتها وأهميتها، وتوفير متنفس متطور لأهالي بورسعيد وزائريها.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، معلنًا استهداف افتتاح أعمال تطوير حديقة المسلة بالتزامن مع أعياد بورسعيد في 23 ديسمبر المقبل، لتظهر الحديقة في صورتها الجديدة أمام المواطنين والزائرين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ميدان الشهداء

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