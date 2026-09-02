انطلاق مسابقة مسرح الشركات.. رئيس الاتحاد: هدفنا نشر الوعي الثقافي الهادف

انطلقت فعاليات مسابقة مسرح الشركات علي مسرح جامعة بورسعيد بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير مناطق القناة وسيناء والإسكندرية حيث بدأ الحفل بتقديم للطالبة اميره الحاصلة علي المركز الاول في مسابقه الإلقاء مرحبة بالضيوف ثم سماع السلام الوطني وتوجيه الكلمة للفنان صلاح الدمرداش مقرر عام الفنون لاولمبياد الشركات



انطلاق مسابقة مسرح الشركات رئيس الاتحاد .. الفنون هي القوي الناعمة لمصر وهدفنا نشر الوعي الثقافي الهادف

وقد رحب صلاح الدمرداش بالمحاسب محمد هارون رئيس الاتحاد والنائبين د. احمد اسماعيل والمهندس كمال مصطفي والمستشار اسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد واللواء اشرف عماره سكرتير منطقة القناة وسيناء والكابتن محمد حسن سكرتير منطقة الإسكندرية والكابتن شحته عبده منسق المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم ا.د احمد يوسف عزت والمخرج المسرحي طارق حسن والناقد المسرحي رجب سليم وكافة ضيوف الحفل وكل من ساهم في تنظيم المسابقة

وفي كلمته اكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات أنه سعيد بوجوده في مسابقة مسرح الشركات التي بدأت اليوم وتستمر حتي يوم السادس من سبتمبر والتي يشارك فيها ستة فرق مسرحية تمني أن يزيد العدد في السنوات القادمة الي ١٦ فريق لزيادة الزخم والتنافس القوي بين الشركات مشيرا إلي أن الفنون بشكل عام يحب أن نسلط عليها الضوء بشكل كبير باعتبارها أحد القوي الناعمة للدولة المصرية لتوجيه الرأي العام والمجتمع نحو القيم السامية ونشر الوعي الثقافي نحو الانتماء للوطن

ووجه رئيس الأتحاد الشكر الي د. شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد علي استضافة مسابقة مسرح الشركات وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح المسابقة كما وجه الشكر لكافة قيادات الجامعة والمسئولين علي الاشراف علي المسابقة وكذلك الشكر الي الفرق الستة المشاركة وهم غزل المحلة والسكر والصناعات وبنك القاهرة وبنك مصر وتوزيع الإسكندرية و سماد طلخا



واضاف رئيس الاتحاد أن الفنون تقدم تظاهرة فنية و تعد فاكهة الشركات لما تحمله من معاني سامية وفن يرتقي بالزوق العام وتتميز بتنوع فعالياتها بين المسرح والفنون الشعبية والموسيقى النحاسية والوترية والآلات الشعبية والإنشاد الديني وكلها فنون تخاطب الروح والعقول معا لذلك نحرص علي متابعتها سنويا

ثم شاهد الحضور العرض المسرحي الاول لفريق غزل المحلة بعنوان " ادهم الشرقاوي " تأليف حسام العجوز واخراح عبد الرحمن سالم يحكي قصة المناضل ادهم الشرقاوي الذي قاوم الاحتلال الأجنبي القابع علي قلوب الفلاحين بمساعدة بشوات عهد الملكية وسيطرتهم علي الأراضي الزراعية التي يزرعها الفلاح المصري بعرقه ودمه، ويستمر نضال ادهم الشرقاوي القصة حتي جلاء الاحتلال عن مصر وسقوط عهد الإقطاع

يذكر أن مسابقة المسرح تستمر في تقديم العروض تباعا حيث يقدم غدا فريق شركة توزيع الاسكندرية عرض « لعنة الأجدع » تأليف محمد محمد سعيد وإخراج نادر قناوي بينما يقدم الجمعة فريق بنك القاهرة عرض « نص الدايرة » تأليف أنسي النيلي وإخراج زياد هاني، ويوم السبت يقدم فريق سماد طلخا عرض «جنة الحشاشين»، تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج محمد منسي.

وتتواصل المنافسات في ٥ سبتمبر بعرض «الخوف» لفريق السكر والصناعات، تأليف وإخراج إيهاب زكريا، قبل أن تختتم عروض المهرجان يوم ٦ سبتمبر بعرض «دراما الشحاتين» لفريق بنك مصر، تأليف وإخراج مصطفى شفيق.