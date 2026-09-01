قطع جولته لتلبية ندائها.. محافظ بورسعيد يستجيب لاستغاثة مواطنة ويصطحبها إلى حي المناخ | صور

​في مشهد إنساني قطع اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد جولته الميدانية التفقدية فوراً، إثر نداء واستغاثة إحدى المواطنات لعرَض مشكلة تؤرقها عليه.



​ورفض المحافظ المرور أو ترك المواطنة حتي حل مشكلتها ، واصطحبها بنفسه مترجلاً معها سيراً على الأقدام ، متوجهاً بها مباشرة إلى مقر الحي.

قطع جولته ومشي معاها على الأقدام.. محافظ بورسعيد يفاجئ الشارع ويصطحب مواطنة بنفسه إلى حي المناخ

​واستمع المحافظ لشكوى السيدة أثناء السير وداخل المركز التكنولوجي للحي موجهاً المسؤولين بسرعه الحل فوراً وتذليل جميع العقبات، حيث أشرف شخصياً على تنفيذ الحل وإنهاء المشكلة في التو واللحظة قبل مغادرته الموقع، وسط حالة من الفرحة العارمة للمواطنة وإشادة كبيرة من المتابعين للموقف الميداني

وقد وجهت المواطنة خالص الشكر والامتنان للمحافظ على موقفه الإنساني واستجابته السريعة وحرصه على الاستماع لشكواها وحلها على أرض الواقع