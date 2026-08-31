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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة بورسعيد تسترد 92.5 فدان من أراضي الدولة | صور

ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.. محافظة بورسعيد تسترد 92.5 فدانًا من أراضي الدولة
ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.. محافظة بورسعيد تسترد 92.5 فدانًا من أراضي الدولة
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري سكرتير عام المحافظة، بشأن استمرار جهود الدولة في استرداد أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات عليها

ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.. محافظة بورسعيد تسترد 92.5 فدانًا من أراضي الدولة

وأسفرت الحملة، التي تم تنفيذها بنطاق قسم جنوب أول، عن استرداد مساحة 92.5 فدانًا من أراضي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والمخصصة للمزارع السمكية، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها أو استغلالها بالمخالفة للقانون.

وتابع الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، أعمال الحملة وتنفيذ إجراءات الاسترداد، بالتنسيق مع قوة أمنية من مديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة جنوب أول، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأراضي المستردة.

وتؤكد محافظة بورسعيد استمرار حملات إزالة التعديات والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أراضيها ومقدراتها، واسترداد حق الدولة وتطبيق القانون على جميع المخالفات دون تهاون.

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