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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 250 كيلو دقيق مدعم والتصدي لمخالفات المخابز في بورسعيد

ضربات متتالية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية بـ "بورسعيد"
ضربات متتالية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية بـ "بورسعيد"
محمد الغزاوى

واصلت أجهزة مديرية التموين و التجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد تحركاتها الميدانية الموسعة لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وبناءً على تعليمات  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية المشددة لحماية أموال الدعم، والتصدّي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية والخبز المدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكافة قطاعات المحافظة 

وفي هذا الصدد، قادت الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، يرافقها الأستاذ هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب، حملة رقابية حازمة استهدفت المخابز البلدية المدعمة بنطاق دائرة حي غرب بورسعيد، لمتابعة انتظام سير العمل ومدى الالتزام بالأوزان والاشتراطات المقررة.

ضربات متتالية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية بـ "بورسعيد"

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، جاءت أبرزها على النحو التالي:
التصرف في الدقيق المدعم: تحرير تقرير مخالفة لإحدى المخابز البلدية للتصرف في كمية قدرها ربع طن (250 كجم) من الدقيق البلدي المدعم، بغرض التربح غير المشروع والتلاعب بالمخصصات التموينية.

و تم تحرير تقرير مخالفة لأحد المخابز البلدية بنطاق الإدارة لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن عن الأوزان المقررة رسميًا من وزارة التموين.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإرسال المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

ومن جانبها، أكدت قيادات مديرية التموين ببورسعيد استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار الساعة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، مشددة على أنه "لا تهاون مع أي محاولات للمساس بغذاء المواطنين أو التلاعب بالسلع والخبز المدعم".

بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية محافظ بورسعيد

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