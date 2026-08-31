توقيع بروتوكول بين هيئة الاستثمار وجامعة بورسعيد في مجال تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة

وقع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بروتوكول تعاون في مجال تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة للمشاركة الفعالة في بيئة الاستثمار المصرية، على هامش مشاركتهما في الجولة الثانية من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير، والتي استضافتها جامعة بورسعيد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

واتفق الجانبان على التعاون من أجل بناء وتطوير قدرات العاملين بالهيئة، وإتاحة برامج أكاديمية ومهنية نوعية (دبلومة، ماجستير، دكتوراه) متخصصة في مجالات الاستثمار، بما يسهم في رفع وتطوير كفاءة العنصر البشري بالهيئة.

نص البروتوكول

وينص البروتوكول على التنظيم المشترك لورش عمل وندوات توعوية في كافة المجالات المرتبطة بالاستثمار، والاستعانة بخبراء الهيئة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وتمكين طلاب وأساتذة الجامعة من إجراء مشروعات بحثية مشتركة في مجال الاستثمار، كما ستقدم جامعة بورسعيد الاستشارات الفنية والأكاديمية التي تحتاجها الهيئة.

وقال الدكتور محمد عوض إن البروتوكول سيوفر إطار تنظيمي مستدام للربط بين البحث الأكاديمي ومتطلبات بيئة الاستثمار، كما سيوفر بيئة ملائمة لتخريج جيل من رواد الأعمال من جامعة بورسعيد، حيث سيتم تدريبهم على استيفاء المتطلبات التشريعية والإجرائية والاقتصادية لتأسيس الشركات واستمرار أعمالها، قبل التخرج، بالإضافة إلى تعريفهم بالمؤسسات التمويلية والتنظيمية المرتبطة بأنشطتهم المستقبلية.