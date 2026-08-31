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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق الجولة الثالثة.. من هو أقوى هجوم بين فرق الدوري ؟

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

تشهد منافسات الدوري المصري منافسة قوية على المستوى الهجومي بعدما نجح الأهلي وبيراميدز في تسجيل 5 أهداف لكل منهما خلال أول جولتين ليتقاسما صدارة قائمة أقوى خطوط الهجوم قبل انطلاق الجولة الثالثة من المسابقة.

ويأتي المصري وطلائع الجيش وسيراميكا في المركز التالي برصيد 4 أهداف لكل فريق بينما سجل الزمالك ووادي دجلة والقناة ومودرن سبورت وإنبي وبتروجت 3 أهداف لكل فريق.

ترتيب أقوى خطوط الهجوم

- الأهلي: 5 أهداف

- بيراميدز: 5 أهداف

- المصري: 4 أهداف

- طلائع الجيش: 4 أهداف

- سيراميكا: 4 أهداف

- الزمالك: 3 أهداف

- وادي دجلة: 3 أهداف

- القناة: 3 أهداف

- مودرن سبورت: 3 أهداف

- إنبي: 3 أهداف

- بتروجت: 3 أهداف

3 مباريات في بداية الجولة الثالثة

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، بإقامة 3 مواجهات، في مقدمتها لقاء الزمالك وبتروجت بينما يلتقي المصري مع بيراميدز في مواجهة مرتقبة بين فريقين يسعيان لمواصلة النتائج الإيجابية فيما يواجه بترول أسيوط نظيره البنك الأهلي.

وتستمر منافسات الجولة الثالثة حتى الخميس المقبل وسط منافسة قوية على مراكز الصدارة ومحاولة عدد من الفرق تحسين موقفها في جدول الترتيب.

بيراميدز يحافظ على القمة

ويحتفظ بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري بعد نهاية أول جولتين بعدما جمع 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وحقق الفريق السماوي الفوز في الجولة الافتتاحية على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يواصل انطلاقته القوية في الجولة الثانية بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد ليحافظ على العلامة الكاملة ويتربع على قمة جدول المسابقة.

ترتيب أقوى خطوط الهجوم الدوري المصري الاهلي الزمالك بيراميدز

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