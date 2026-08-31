إزالة 49 حالة بمساحة 17722مترًا أملاك دولة وزراعة بقنا

​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي قنا وأبوتشت، جهودهما تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وضمن أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة.

وتابع اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، حملات الإزالة من مركز السيطرة، والتي أسفرت عن تنفيذ 49 حالة إزالة واسترداد وتعديات بمساحات متنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

​وأسفرت جهود الحملة، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، عن تنفيذ 24 حالة على مساحة إجمالية بلغت 5900 متر مربع، حيث شملت الأعمال تنفيذ 21 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5000 متر بمنطقة حاجر الجبل، وتنفيذ حالة متغيرات مكانية بمساحة 500 متر بمنطقة العبابدة، بالإضافة إلى تنفيذ حالتي استرداد بمساحة 400 متر، وذلك تحت إشراف طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وجميع الجهات التنفيذية.

​وفي مركز أبو تشت، وتحت إشراف سيد تمساح، رئيس المركز، واصلت الأجهزة التنفيذية تنفيذ أعمال حملة الإزالات المكبرة ضمن الموجة 30 "المرحلة الأولى"، حيث تم تنفيذ 25 حالة بقرية القارة وسمهود بإجمالي مساحة بلغت 11822 متراً مربعاً، إلى جانب مساحات زراعية، حيث شملت الحملة تنفيذ 20 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة 11822 متراً، وتنفيذ 5 حالات زراعة على أملاك خاصة بمساحة قيراط و8 أسهم، وذلك في إطار التصدي للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

​وتأتي هذه الجهود، في إطار حرص المحافظة على التعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفق أعمال الموجة 30، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

